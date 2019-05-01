Представитель Госдепа о решении карабахского конфликта

Соединенные Штаты серьезно относится к своим обязательствам как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ будут помогать решению карабах ского конфликта мирным путем, сказал сегодня журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, сообщает Trend.

«Мы рады, что состоялись встречи между сторонами на уровне лидеров и глав МИД. Стороны достигли договоренности по снижению напряженности на линии соприкосновения и случаев нарушения режима прекращения огня. На последней встрече глав МИД в Москве были достигнуты удовлетворительные соглашения», - сказал Дж.Кент.

Что касается того, что США в будущем могут провести встречу глав МИД двух стран, представитель Госдепа заявил: «Я не могу сказать, что мы определились с местом. Но будьте уверены, что США серьезно относятся к своим обязательствам. Мы хотим поддержать процесс, который приведет к мирному решению конфликта. Мы остаемся привержены стремлению помочь сторонам решить конфликт мирным путем».