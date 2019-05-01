Евросоюз и Турция призывают США отменить санкции против Ирана

Евросоюз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана, пишет Дойче велле.

Эмбарго на импорт иранской нефти представляет собой угрозу для сохранения соглашения с Тегераном по атомной программе, заявил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете.

Пока Иран продолжает соблюдать условия данного договора, Евросоюз будет его так же поддерживать, подчеркнул еврокомиссар.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций. "Решение США, с какой стороны на него ни посмотреть, оказывает на всех негативное влияние", - заявил он на пресс-конференции в Анкаре, отметив, что его страна не может в столь короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок.