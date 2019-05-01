Ильхам Алиев издал жесткий указ по Ичеришехер обновляется
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» от седьмого августа 2017 года, в указ «Об обеспечении деятельности Министерства культуры Азербайджана» от шестого июня 2018 года и в указ «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по туризму Азербайджана» от 21 сентября 2018 года, сообщает АзерТАдж.
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