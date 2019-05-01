Гала-вечер IV Фестиваля буктрейлеров при поддержке Azercell

Состоялся гала-вечер IV Фестиваля буктрейлеров, главной целью которого является пропаганда книг и чтения книг в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино (режиссеров, операторов, художников, актеров, гримеров и т.д.), развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

Выступив на мероприятии, руководитель отдела корпоративных коммуникаций ООО Azercell Telekom Нигяр Шихлинская подчеркнула значимость для компании актуальных вопросов, таких как продление жизни книги в мире цифровых технологий, пропаганда интеллектуальной культуры, чтения и любви к чтению, а также отметила важность поддержки и поощрения таких инициатив.

Победители были выбраны на основе оценок жюри, в числе которых были известные деятели искусства.

Компания Azercell, которая всегда поддерживает инновационные идеи, выступила в качестве главного партнера проекта. Фестиваль проводился при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Учредителем и директором проекта является актер кино Руслан Сабирли.

Буктрейлер Садига Фарзалибейли, снятый по роману Эльхана Эльатлы On dördüncü adam (“Четырнадцатый человек”), был выбран компанией Azercell победителем в номинации “Лучший мобильный буктрейлер'' и награжден 1000 манатов. Подробная информация о победителях и призах доступна на сайте https://www.booktrailer.az/.

В 2015 году компания Azercell представила своим абонентам услугу Bookmate, тем самым внеся свой вклад в развитие азербайджанской культуры и популяризацию нашего литературного наследия. Эта богатая библиотека, включающая в себе свыше 850000 книг, завоевала огромный интерес среди читателей. В 2018 году Azercell запустил сервис Audiobook в рамках услуги “Bookmate”, позволяющий пользователям прослушивать книги в аудиоформате. Изначально классические литературные произведения на родном языке были предоставлены пользователям. Произведения современной литературы будут также добавлены в будущем.