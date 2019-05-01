Пилот «Формулы-1» и десятки официальных лиц остались без багажа в Баку
Пилот команды «Формулы-1» AlfaRomeo Антонио Джовинацци и около 70 аккредитованных гостей «Формулы-1» остались по прилету в Баку без багажа, сообщает haqqin.az со ссылкой на Motorsport.com.
Отмечается, что все они летели в Баку через Москву авиакомпанией «Аэрофлот».
«В Баку мало прямых рейсов из Европы, а те, которые есть, не всегда удобны командам «Формулы-1» или представителям медиа, поэтому многие добираются на гонку в столицу Азербайджана через Катар, Стамбул, Тбилиси или Москву, - пишет Motorsport. - Впрочем, кажется, российскую столицу для пересадки в следующем году выбрать решатся чуть меньше людей из паддока «Ф-1». За несколько дней, по ходу которых в Баку прилетали сотрудники команд, журналисты и фотографы, российский авиаперевозчик потерял багаж около семи десятков человек.
Главная проблема была на ночных рейсах в Баку. Долетевшие до Шереметьево пересаживались на самолеты до Азербайджана, а их чемоданы оставались в Москве. Среди пострадавших оказался и пилот Антонио Джовинацци, но в его случае «Аэрофлот» в целом даже можно понять: для перегрузки чемоданов с рейса из Ниццы на самолет до Баку было всего полчаса – и в таких условиях багаж может потерять любая авиакомпания. К тому же вещи пилоту вернули в тот же день. Так что, у Джови обид не осталось.
Другим повезло меньше. Трем сотрудникам Haas, добравшимся до Баку еще в субботу, которая была за неделю с лишним до гонки, вещи вернули только в среду. Многие журналисты самостоятельно ездили за чемоданами в аэропорт в ночь перед квалификацией, и даже золотые карты SkyTeam не слишком помогали ускорить или облегчить процесс. Некоторым представителям медиа – сначала непосредственно в Баку, а потом и из Москвы – помогал заместитель генерального директора «Росгонок» Сергей Воробьев.
Совсем без багажа в итоге, кажется, никто обратно не улетал. Вещи нашлись. Но осадочек точно остался».
Motorsport.comрассказывает и о других интересных моментах вокруг Гран-при Азербайджана, которые могли ускользнуть от внимания поклонников «Формулы-1». Например, внимания удостоилась кошка, которая поселилась в бакинском паддоке и чуть не уехала заграницу.
«Еще со среды (хотя, может быть, и раньше) в паддоке прописалась трехцветная бездомная кошка. Ее гладили, кормили и фотографировали все, кому не лень, и потому неудивительно, что ей на «Формуле-1» очень понравилось. Кошка осталась, и к воскресенью ее уже знали практически все, как The Paddock Cat. Она спала в гостевых домиках команд, с командами же ела и вообще чувствовала себя как дома.
Весьма вероятно, что вскоре дом у нее будет новый. Поздним вечером в воскресенье она долгое время перемещалась исключительно на руках у Канкамол Элбон, мамы тайского пилота Toro Rosso Александра Элбона. Из достоверных источников стало известно, что она точно собиралась забрать The Paddock Cat домой, но встретила сопротивление супруга. Он подтвердил, что дома у Канкамол уже есть пять кошек, а также отметил, что оформление всех справок для перевозки бакинской трехцветной в Лондон «точно займет не меньше 40 дней». Определенно, он знает, о чем говорит.
Впрочем, кошка в Тайланде – животное священное, а мама Алекса – весьма предприимчивая женщина. Так что не исключено, что The Paddock Cat все же переедет».
Популярный портал выделил место и для нескольких абзацев о вечеринке накануне квалификации, предполагая, что организаторы решили слегка сэкономить на данном мероприятии.
«Организаторы гонки в Баку делают все от них зависящее, чтобы оставить о Гран-при, да и собственно и о самом городе, исключительно хорошие воспоминания, - пишет Motorsport. - Вечеринка «для всех» в четверг вечером перед началом собственно гоночного уик-энда – уже одна из визитных карточек этапа в Азербайджане. На протяжении первых трех лет она неизменно проходила в баре «360» на верхнем этаже отеля Hilton, что в двадцати шагах от входа в паддок.
Из панорамных окон этого бара не только открывается шикарный вид на Баку: здесь можно увидеть все четыре стороны, не двигаясь с места. «360» крутится вокруг собственной оси, перемещая гостей из одной обзорной точки в другую, даже в те моменты, когда перемещаться «своим ходом» гости уже не в состоянии. Эта удивительная особенность бара «360» за три года пригодилась немалому количеству представителей медиа и команд. Многие с легкостью соглашались на возможную потерю координации (посредством потребления бесплатных напитков) из-за того лишь обстоятельства, что проживали в самом Hilton – и понимали, что практически в любом случае доберутся до кровати.
В этом году вечеринку, однако, перенесли в Buddha Bar, что на третьем этаже отеля Marriott Absheron, который возвышается рядом с прямой между первым и вторым поворотами трассы – вы наверняка не раз видели его в трансляциях из Баку. Говорят, организаторы Гран-при Азербайджана начали урезать бюджет – и чуть поскромневший масштаб вечеринки, кажется, свидетельствовал именно об этом. Все необходимые атрибуты – а именно алкоголь, закуски и громкая музыка – не только присутствовали, но и были в избытке. Но вид, конечно...».