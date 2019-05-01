Пилот «Формулы-1» и десятки официальных лиц остались без багажа в Баку

Пилот команды «Формулы-1» AlfaRomeo Антонио Джовинацци и около 70 аккредитованных гостей «Формулы-1» остались по прилету в Баку без багажа, сообщает haqqin . az со ссылкой на Motorsport.com.

Отмечается, что все они летели в Баку через Москву авиакомпанией «Аэрофлот».

«В Баку мало прямых рейсов из Европы, а те, которые есть, не всегда удобны командам «Формулы-1» или представителям медиа, поэтому многие добираются на гонку в столицу Азербайджана через Катар, Стамбул, Тбилиси или Москву, - пишет Motorsport. - Впрочем, кажется, российскую столицу для пересадки в следующем году выбрать решатся чуть меньше людей из паддока «Ф-1». За несколько дней, по ходу которых в Баку прилетали сотрудники команд, журналисты и фотографы, российский авиаперевозчик потерял багаж около семи десятков человек.

Главная проблема была на ночных рейсах в Баку. Долетевшие до Шереметьево пересаживались на самолеты до Азербайджана, а их чемоданы оставались в Москве. Среди пострадавших оказался и пилот Антонио Джовинацци, но в его случае «Аэрофлот» в целом даже можно понять: для перегрузки чемоданов с рейса из Ниццы на самолет до Баку было всего полчаса – и в таких условиях багаж может потерять любая авиакомпания. К тому же вещи пилоту вернули в тот же день. Так что, у Джови обид не осталось.

Другим повезло меньше. Трем сотрудникам Haas, добравшимся до Баку еще в субботу, которая была за неделю с лишним до гонки, вещи вернули только в среду. Многие журналисты самостоятельно ездили за чемоданами в аэропорт в ночь перед квалификацией, и даже золотые карты SkyTeam не слишком помогали ускорить или облегчить процесс. Некоторым представителям медиа – сначала непосредственно в Баку, а потом и из Москвы – помогал заместитель генерального директора «Росгонок» Сергей Воробьев.

Совсем без багажа в итоге, кажется, никто обратно не улетал. Вещи нашлись. Но осадочек точно остался».

Motorsport.comрассказывает и о других интересных моментах вокруг Гран-при Азербайджана, которые могли ускользнуть от внимания поклонников «Формулы-1». Например, внимания удостоилась кошка, которая поселилась в бакинском паддоке и чуть не уехала заграницу.

«Еще со среды (хотя, может быть, и раньше) в паддоке прописалась трехцветная бездомная кошка. Ее гладили, кормили и фотографировали все, кому не лень, и потому неудивительно, что ей на «Формуле-1» очень понравилось. Кошка осталась, и к воскресенью ее уже знали практически все, как The Paddock Cat. Она спала в гостевых домиках команд, с командами же ела и вообще чувствовала себя как дома.