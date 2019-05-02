Генсек ОПЕК: Вывести Иран из мирового рынка нефти «невозможно»

Вывести Иран из мирового рынка нефти «невозможно», заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Иранской международной нефтяной выставки, передает Mehr.

Он указал на угрозы, возникшие в связи с поставками иранской нефти, и добавил, что секретариат ОПЕК и Министерство нефти Ирана ведут переговоры с целью изучения возможных стратегий.

По его словам, Иран уже сталкивался с такими проблемами в последние годы, с момента своего создания ОПЕК столкнулась с несколькими проблемами, но единство и дружба между государствами-членами играли ведущую роль в преодолении проблем.

Отвечая на вопрос о том, что два члена ОПЕК потребовали альтернативы иранской нефти, он сказал, что ОПЕК принимает коллективные решения в этом отношении. По его словам, все данные и статистика по вторичным источникам будут изучены и определены в июне, и в целом ОПЕК учитывает интересы всех стран-членов, чтобы удовлетворить спрос отдельных членов в области поставок нефти.