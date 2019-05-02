ЕС и Турция призвали США отменить санкции против Ирана
Комиссар ЕС по вопросам климата Мигель Ариас Каньете заявил, что ЕС тревожится из-за введения США нефтяных санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По его словам, санкции, предусматривающие эмбарго на импорт нефти Ирана, угрожают сохранению соглашения с Тегераном по атомной программе.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели свое решение относительно санкций против Ирана.