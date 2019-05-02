Иран, Ирак и Сирия планируют создать совместный банк, заявил командир строительного подразделения «Хатам аль-Анбия» Саид Мохаммед рассказал о планах создания совместного банка между тремя странами - Ираном, Ираком и Сирией, передает Mehr.

«В настоящее время ведется планирование создания совместного банка между Ираном, Ираком и Сирией для восстановления банковских и финансовых отношений центральных банков трех стран».

По его словам, в нынешней ситуации, когда страна сталкивается с жесткими санкциями со стороны Соединенных Штатов, частный сектор пообещал сотрудничать со строительной штаб-квартирой Хатам аль-Анбия, чтобы восполнить вакантное место иностранных компаний в иранской нефтяной промышленности.

Мухаммед указал на иракские и сирийские рынки с высоким потенциалом и призвал промышленников и бизнесменов завоевать львиную долю продукции на прибыльных рынках Ирака и Сирии.