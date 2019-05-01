Нападение на российскую базу в Сирии

Экстремисты попытались обстрелять сирийский аэродром Хмеймим, на котором базируются самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, атака боевиков, которые удерживают позиции в Калъат Эл-Мудике и Баб Атике, оказалась неудачной. Российские военные не пострадали, материальный ущерб Хмеймиму не нанесен.

Ранее сообщалось, что боевики предпринимали попытки атаковать авиабазу беспилотниками, но все нападения были отражены.