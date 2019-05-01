В четверг прошли первые полуфинальные матчи Лиги Европы, финал которой состоится 29 мая в Баку.

В Лондоне «Арсенал» обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 3:1. На гол Муктара Диакаби на 11-й минуте «канониры» ответили двумя мячами Александра Ляказетта (18-я и 26-я минуты) и голом Пьер-Эмерика Обамеянга на 90-й минуте.

В другом полуфинале немецкий «Айнтрахт» сыграл вничью 1:1 с еще одним лондонским клубом – «Челси». На 23-й минуте Лука Йович вывел команду из Франкфурта вперед. Сравнял счет Педро Родригес, забивший на 45-й минуте.

Ответные матчи состоятся 9 мая.