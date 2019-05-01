Гуайдо о военном вмешательстве для свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в четверг в интервью газете Folha de San Paulo.
"Я не исключаю возможность военной интервенции, поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь, необходимо добиваться мирного перехода власти", - заявил Гуайдо.
По словам политика, власти отвергают все альтернативные предложения оппозиции.