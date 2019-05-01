Эрдоган рассказал Путину о переговорах с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деталях телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в начале недели, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, в ходе переговоров Эрдогана с Трампом выяснилось, что американский лидер не против создания комиссии из экспертов НАТО для проверки российских ЗРК С-400, однако против этого выступает Конгресс США.

Отметим, что российские С-400, которые могут быть установлены на юге и западе Турции, будут поставлены в страну двумя партиями: в июне этого года и в июле.

В ноябре же 2019 года в Турцию будут поставлены первые американские истребители-бомбардировщики F-35.