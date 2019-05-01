PASHA Bank в эксклюзивном партнерстве с Turkish Airlines представляет карту Miles&Smiles

Так, впервые на финансовом рынке Азербайджана PASHA Bank в партнерстве с Turkish Airlines предоставил клиентам новую ко-бренд карту Miles&Smiles. Запуск нового карточного продукта осуществляется PASHA Bank в рамках расширения линейки продуктов и услуг для проведения электронных платежей и внесения своего вклада в увеличение объема безналичных расчетов в Азербайджане.

Владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles получают возможность осуществлять как в сети POS-терминалов Банка, так и вне ее, безналичные платежи в объектах торговли и услуг, зарабатывать мили и обменивать их на приобретение авиабилетов от Turkish Airlines по 308 направлениям по всему миру. Данный принцип действует как в случае совершения безналичных платежей внутри страны, так и за ее пределами. Кроме этого, клиент также получает возможность получить дополнительные мили при оплате картой PASHA Bank Miles&Smiles в партнерской сети Банка. Используя карту Miles&Smiles при бронировании отелей, аренде автомобилей, совершении покупок, клиенту также предоставляются скидки до 35%.

Особенностями карты Miles&Smiles от PASHA Bank также являются возможность начисления владельцу карты при совершении первого платежа приветственных милей в качестве дополнительного бонуса (функция «Welcome-мили»), получения миль для совершения обмена на авиабилет или другие услуги авансом (функция «Авансовые мили») и другие услуги. Кроме этого, в рамках бонусной программы “Miles & Smiles” от Turkish Airlines владельцы карты PASHA Bank Miles&Smiles получат возможность воспользоваться услугой консьерж-сервиса (звонок и «Chatbot»), посетить VIP залы ожидания в аэропортах по всему миру, оформить страховой полис на время путешествия и прочие привилегии.

По словам члена Правления, главного операционного директора PASHA Bank Джалала Оруджева, налаженное между одним из ведущих банков страны PASHA Bank и одной из крупнейших авиакомпаний в мире Turkish Airlines знаковое сотрудничество открывает для обеих сторон широкие бизнес-возможности.

«Мы горды презентовать на рынке уникальный продукт, созданный нами в эксклюзивном партнерстве с Turkish Airlines. Карта PASHA Bank Miles&Smiles предусмотрена не только для клиентов банка, но и для всего населения страны в целом. Совершая платежи, ее владельцам предоставляется возможность получать взамен мили и использовать их на приобретение ряда услуг от Turkish Airlines. Уверен, что новый проект будет полезен как держателям этой карты, так и банку, а главное – внесет вклад в увеличение объема безналичных расчетов в Азербайджане», - сказал Дж.Оруджев.

Главный директор по маркетингу Turkish Airlines Ахмет Олмушдур: «Целью подписания этого важного партнерского соглашения с PASHA Bank является предоставление более 50 000 азербайджанским резидентам и нерезидентам доступа к членской платформе Turkish Airlines, включающей в себя 10 млн участников Miles&Smiles, 60 партнерских программ и 143 бренда. Это позволит им пользоваться всеми привилегиями от Turkish Airlines, создавая для них еще больше преимуществ, чем другие карточные продукты на рынке. Мы уверены, что данная инициатива, имеющая для нас большое значение, будет очень полезна для двух сильных брендов двух братских стран и создаст прочную основу для налаживания более широкого сотрудничества».