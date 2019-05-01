Израильская газета "Гаарец" отмечает, что наиболее заметной стала отправка на пенсию главы службы общей разведки генерала Аднана аль-Джанади, одного из наиболее влиятельных представителей силовых структур в королевстве. Его заменит генерал Ахмад Хусни, ранее служивший на разных постах в разведке.

Король Иордании Абдалла II сместил ряд высокопоставленных сотрудников во дворце и в службах безопасности, обвинив их в "дестабилизации ситуации в государстве и в продвижении своих интересов в ущерб интересам королевства", пишет NEWSru.co.il.

Официально король заявил, что его шаг был продиктован жалобами на недостатки работы в системе разведки, осознанием того, что некоторые люди использовали занимаемые ими посты для продвижения личных интересов.

Иорданская пресса сообщает о том, что были совершены замены в оборонном истеблишменте и назначены несколько новых глав полиции в регионах. Иорданские чиновники сообщают, что ожидаются изменения во дворце и в армии.

Кувейтская газета Al-Qabas сообщает, что несколько высокопоставленных и влиятельных иорданских фигур “организовали заговор” и намеревались устроить массовые протесты у королевского дворца с тем, чтобы продемонстрировать отсутствие доверия к премьер-министру “и создать атмосферу нестабильности в королевстве”.

Израильское издание Detaly.co.il пишет, что иорданская элита выражает опасения относительно того, что план урегулирования палестино-израильского конфликта Дональда Трампа может дестабилизировать королевство и подорвать его отношения с Палестинской автономией, Саудовской Аравией и государствами Залива. Король Абдалла несколько раз жаловался на то, что на него сильно давят ради осуществления американского плана.