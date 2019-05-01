Азербайджан увеличил военный контингент в Афганистане

«С 2018-го года мы увеличили численность военного контингента в Исламской Республике Афганистан на 30 %, осознавая важность проведения миссии "Решительная поддержка" для безопасности и устойчивого развития этой страны, а также для региональной и глобальной безопасности»,- сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В дополнение к этому, вклад Азербайджана в Афганистан включает политическую, финансовую, материально-техническую поддержку, предоставление наземного и воздушного транзита, в том числе проведение различных тренингов, помощь в области разминирования и другие виды невоенной помощи», - сказал министр обороны.