Родриго Майя на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Бразильской Федеративной Республики Родриго Майя, сообщает АзерТАдж.

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