Kapital Bank принял участие в Глобальной ежегодной встрече BAFT

Kapital Bank принял участие в Глобальной Ежегодной Встрече Ассоциации банков по финансам и торговле (BAFT). В мероприятии, которое прошло 28 апреля - 1 мая 2019 года, Kapital Bank был представлен в лице Советника Председателя Правления по международным делам Вугара Садига.

Основной целью Глобальной Ежегодной Встречи BAFT было обсуждение вопросов определения новых возможностей в эпоху глобальных преобразований и способы преодоления трудностей, того, что ожидает финансовые институты в ближайшее десятилетие и какие вопросы являются ключевыми для банков и их клиентов в эпоху современных цифровых технологий. В ходе мероприятия были затронуты темы, связанные с современными технологическими тенденциями в финансовой сфере и аспектами их регулирования, платежи в режиме реального времени, блокчейн, развитие платежных систем.

«Развитие, оценка и внедрение технологических новшеств, стоящих перед финансовыми структурами в современный период – одна из самых важных тем на повестке дня. На мероприятии, которое продлится несколько дней, прошли общие обсуждения с представителями иностранных банков, другими международными экспертами, а также состоялись совещания в формате небольших групп. Участие в таких встречах в период перехода на цифровой банкинг внесет огромный вклад в нашу дальнейшую деятельность», - отметил Советник Председателя Правления Kapital Bank по международным делам Вугар Садиг.