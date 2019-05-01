В Санкт-Петербурге полицейские остановили лимузин азербайджанского миллиардера Вагифа Мамишева, однако вскоре пожалели об этом, пишет петербургское издание «Фонтанка».

«Полицейские взяли на абордаж проехавший под знак «Въезд запрещен» Rolls-Royce, но вовремя одумались. Свидетелем нелегкой внутренней борьбы сотрудников ДПС вечером 24 апреля стал читатель «Фонтанки» Сергей», - говорится в статье издания.

По его словам, Rolls-Royce Phantom в сопровождении Land Cruiser проехал под знак «Въезд запрещен» между Исаакиевским собором и отелем Four Seasons. Кортеж окружили три полицейских автомобиля.

«У водителей взяли документы, – говорит Сергей. – Пассажир под охраной ушел в отель. Через 10 минут документы вернули, и автомобили уехали. К сотрудникам ДПС подошел один из охранников и спросил: «У нас все нормально?» Те кивнули».