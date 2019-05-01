Facebook заблокировал ультраправых активистов

Среди них - известный американский радиожурналист Алекс Джонс, сторонник "теории заговора", руководящий сайтом Infowars, Майло Яннопулос, британский полемист, которого AFP характеризует как "провокатора", а также Луис Фаррахан, лидер радикальной организации "Нация ислама".

Яннопулоса обвиняют в расизме и женоненавистничестве, Фаррахана - в антисемитизме и пропаганде преимущества черной расы.

Алекс Джонс в 2018 году уже был заблокирован Facebook из-за "прославления насилия" и "обесчеловечивания" мусульман, мигрантов и трансгендеров. Однако тогда блокировка была временной и не полной. Сейчас страницы всех фигурантов удалены как из Facebook, так и из Instagram.

Facebook, как следует из заявления концерна, не в первый раз блокирует людей или организации, которые поддерживают "насилие и ненависть".