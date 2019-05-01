Закир Гасанов поблагодарил НАТО за поддержку

«...Решительная позиция НАТО по урегулированию конфликтов на Южном Кавказе достойна похвалы. Азербайджан благодарен Североатлантическому альянсу за поддержку территориальной целостности нашей страны». Об этом говорится в заявлении министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова по случаю 25-летия партнерства Азербайджана с НАТО.

Как отметил министр обороны, «успехи НАТО в сохранении территориальной целостности, суверенитета и политической независимости его членов являются ключевыми факторами сотрудничества Альянса со странами-партнерами. Альянс не ограничивается поддержкой этих принципов, но и политически отстаивает их как основу Евроатлантической безопасности».

По словам министра, расположенный между Европой и Азией Южный Кавказ, в особенности Азербайджан, играют важную роль в глобальном энергетическом рынке: «Южный Кавказ является важным регионом для Европы с точки зрения энергетической безопасности. Наличие неразрешенных конфликтов в регионе создает большую угрозу не только энергетической безопасности Европы, но и ее стабильности. Поэтому разрешение конфликтов в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе с требованиями Устава ООН находится в интересах международной общественности».