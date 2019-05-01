Генпрокуратура об убийстве в Шамкире

Как сообщалось ранее, в Шамкире в селе Байрамлы произошло убийство. Житель села 29-летний Керамет Мамедли был убит из огнестрельного оружия в своем доме.

Согласно информации, К. Мамедли работал надзирателем в следственном изоляторе № 2 города Гянджа.

Личность совершившего преступление пока не известна.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуратурой Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Азербайджана.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры по установлению лица (или лиц), причастного к убийству.