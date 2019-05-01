По поручению Мирзиёева в Узбекистане впервые прошли свободные выборы

В махаллинском сходе граждан «Юкори Равот» Мархаматского района Андижанской области Узбекистана в качестве эксперимента с участием альтернативных кандидатов состоялись прозрачные выборы аксакалов махаллей. Координатор этих выборов Батыр Парпиев, долгие годы руководивший Государственным таможенным комитетом Узбекистана, назвал прошедшие выборы «прозрачными и демократическими», сообщает узбекская редакция «Радио Свобода» («Озодлик»).

По словам сотрудника администрации (хокимията) Мархаматского района, 2 мая аксакалы четырех махаллей были избраны по новому методу.

Как сказал «Озодлику» председатель избирательной комиссии Турсунали Мамаджанов, эти выборы состоялись на основании закона «О выборах председателя (аксакала) схода граждан», подписанного президентом Узбекистана в октябре 2018 года.

По словам одного из жителей Мархаматского района, участвовавшего на выборах аксакалов махаллей, «подобные свободные выборы» проводятся в районе впервые.

«В махаллинском сходе граждан «Юкори Равот» в качестве эксперимента впервые прошли выборы аксакалов махаллей. На выборах из 157 избирателей приняли участие 144 избирателя. Эти выборы впервые в истории нашей страны прошли прозрачно. На прошедших выборах мы смогли полностью воспользоваться своим избирательным правом. Это еще раз доказывает демократичность политики президента Шавката Мирзиёева, которую он ведет в сфере выборов», - говорит собеседник издания, представившийся Солиджоном.