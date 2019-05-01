МИД о визите карабахского сепаратиста в Аргентину

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало распространенную в армянских СМИ информацию о проведении встреч в Аргентине представителем сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана заявляет, что представитель сепаратистского режима, принимавший участие в мероприятиях, посвященных так называемому «геноциду армян», которые были организованы армянской общиной Аргентины на юридическом факультете университета Буэнос-Айреса, не смог встретиться ни с одним официальным представителем этой страны.

«Кроме того, аргентинская организация «Армянские институты» выразила обеспокоенность по поводу ноты МИД Аргентины, адресованной госструктурам. В частности, в ноте подчеркивается, что Аргентина считает невмешательство во внутренние дела другой страны и принцип уважения территориальной целостности государств фундаментальной основой отношений между суверенными государствами, а также мира и безопасности, как это отражено во втором пункте Устава ООН. В этой связи Аргентина подчеркивает, что не признает «Нагорно-Карабахскую республику» в качестве независимого и суверенного государства. Поэтому принимать и проводить официальные встречи с так называемым «министром иностранных дел» Нагорного Карабаха не рекомендуется», - говорится в сообщении МИД.

В МИД также добавили, что в те дни председатель Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монцо впервые находился с официальным визитом в Азербайджане, и на всех проведенных встречах заявил, что Аргентина выступает с вышеуказанной позиции, и что его страна заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.