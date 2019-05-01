Трамп рассказал о нежелании вторгаться в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию в Венесуэле. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

Когда ведущая спросила, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу, Трамп ответил: "Всегда есть вероятность наступления переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям".

Глава Белого дома подчеркнул, что США располагают "множеством вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике.

Накануне The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.