Эльмар Мамедъяров: «В самолете я обменялся мыслями с армянскими журналистами»

"При создании институтов во имя мира крайне важно использовать принцип многосторонности. Мир стремительно меняется. В 90-е годы прошлого года я работал в ООН в качестве молодого дипломата. ООН всегда предпочитала деятельность во имя мира". Об этом на проходящей сегодня сессии "Многосторонность во имя мира в системе ООН и усиление дипломатии" в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр сказал, что ООН сделала многое для миротворчества. Э.Мамедъяров отметил, что главный вопрос заключается в объединении усилий и более громком заявлении о своей позиции.

Глава МИД подчеркнул, что нет ничего лучше мира: "Армянам как стороне, участвующей в переговорах, мы легко можем сказать, что конфликты длятся около 30 лет. Конфликт не может обеспечить положительное и устойчивое развитие. Бедность в Армении приводит к неверию людей в будущее, по этой причине они покидают страну.

Будучи в самолете, я обменялся мыслями с армянской прессой. Они отметили, что им помогает диаспора. Однако даже их диаспора не верит в будущее страны".