В результате оперативных мероприятий, проведенных в Баку правоохранительными органами, задержаны члены преступной группировки, совершившей с января по март этого года серию краж из дачных домов на территории нескольких районов столицы.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Бинагадинского района и 4-го отделения полиции задержаны члены этой группировки - жители столицы Валех Асадуллаев, Садиг Мамедов, Балакиши Исмаилов, Имран Мадатов и Ниямеддин Гусейнов.

Было установлено, что главарем банды является Валех Асадуллаев по прозвищу «Гагаш». Вместе с другими членами банды он совершал кражи в дачных домах в Бинагадинском, Апшеронском и Сабунчинском районах.

Следствием доказана причастность этой группировки к ограблениям 25 дачных домов. В основном преступиники похищали аппараты отопительной системы комби, телевизоры, ковры, различные предметы быта.