Банда «Гагаша» ограбила десятки дач в Баку Фото
В результате оперативных мероприятий, проведенных в Баку правоохранительными органами, задержаны члены преступной группировки, совершившей с января по март этого года серию краж из дачных домов на территории нескольких районов столицы.
Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Бинагадинского района и 4-го отделения полиции задержаны члены этой группировки - жители столицы Валех Асадуллаев, Садиг Мамедов, Балакиши Исмаилов, Имран Мадатов и Ниямеддин Гусейнов.
Было установлено, что главарем банды является Валех Асадуллаев по прозвищу «Гагаш». Вместе с другими членами банды он совершал кражи в дачных домах в Бинагадинском, Апшеронском и Сабунчинском районах.
Следствием доказана причастность этой группировки к ограблениям 25 дачных домов. В основном преступиники похищали аппараты отопительной системы комби, телевизоры, ковры, различные предметы быта.
Кроме того, следствие выяснило, что члены группировки перевозили украденные вещи на угнанном грузовом автомобиле.
Награбленное пряталось на принадлежавшем главарю банды объекте в Бинагадинском районе.
В следственном отделе Управления полиции Бинагадинского района возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.