Украина переходит на американский газ?

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа в Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев, пишет информагентство Rambler News Service.

«Должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть», — заявил Коболев, выразив надежду, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные поставки газа.

Как отмечает «Голос Америки», 1 мая глава Нафтогаза» приехал в США, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе переговоров с Россией по транзитному договору, который истекает 1 января 2020 года.

По его словам, российская компания якобы тянет время и хочет создать искусственный газовый кризис в Украине.