Чтобы сделать смартфоны, поддерживающие все трендовые технологии, более доступными для своих пользователей, только до 20 июня каждый покупатель смартфона Xiaomi от Azercell получит специальные подарки на баланс номера.

Компания Azercell Telecom, которая стремится обеспечить все регионы страны высокоскоростным мобильным интернетом, предоставляет в пользование своих абонентов новую смартфон-кампанию — самое выгодное предложение этой весны.

Всем абонентам предоплатной системы (Sim Sim) предоставляется возможность получить кэшбэк до 150 AZN от суммы покупки смартфона Xiaomi. Кэшбэк возвращается на баланс номера в течение шести месяцев в качестве подарка.

Абоненты же фактурной линии Azercell при покупке смартфона Xiaomi в течение шести месяцев получат в подарок месячный мобильный интернет-пакет объемом 10GB.

Встречай эту весну с самой выгодной кампанией от Azercell! Этой весной будь на расстоянии телефонного звонка со своими близкими с новым современным смартфоном Xiaomi.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/xiaomi/