Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате обучения лиц с I и II группами инвалидности, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, начиная с 2019/2020 учебного года расходы на образование обучающихся на платной основе в вузах Азербайджана на уровнях бакалавриата и магистратуры (основное (базовое высшее) медицинское образование и резидентура), на уровне магистратуры Национальной академии наук Азербайджана и в средне-специальных образовательных учреждениях лиц с I и II группами инвалидности, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья за период их учебы будут оплачиваться за счет средств госбюджета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.