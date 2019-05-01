США сделали Турции «позитивное» предложение по Patriot

США сделали Турции «более позитивное» предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее, сказал в эфире телеканала NTV министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Предложение по Patriot от США, которое мы получили в марте, более позитивно для нас и содержит позиции, о которых мы говорили изначально. Мы собираемся не только покупать, но и производить собственные системы ПВО», - сказал турецкий министр.

В апреле министр национальной обороны Турции заявил, что Анкара получила от США новое предложение по поставкам ЗРК Patriot, позже в турецком МИД уточнили, что Анкара продолжает переговоры с США о возможной закупке этих комплексов.