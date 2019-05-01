Более 10 миллионов жителей Северной Кореи (примерно, 40% населения страны) находятся в ситуации, которую в ООН характеризуют как "отсутствие продовольственной безопасности", передает ТАСС.

В Северной Корее собран самый низкий урожай за последние 10 лет, что стало следствием засухи и наводнения, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел, сославшись на итоги совместной оценочной миссии ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН(ФАО), которая работала в КНДР с 29 марта по 12 апреля.

"Был сделан вывод, что из-за самого плохого за 10 лет урожая, ставшего следствием засухи, волн тепла и наводнения, 10,1 млн человек страдают от сурового отсутствия продовольственной безопасности. Это означает, что у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая", - сказал представитель ООН.

По оценкам миссии ВПП и ФАО, в КНДР произведено 4,9 млн метрических тонн сельскохозяйственной продукции, что является самым низким результатом после сезона 2008-2009 годов. Как подчеркнул Верхузел, "без гуманитарной помощи миллионам людей может грозить голод".

Продовольственное положение в Северной Корее встревожило специалистов ООН еще в начале марта. Тогда сообщалось, что от нехватки продовольствия и воды уже страдает 10,9 млн жителей страны. Общая численность населения Северной Кореи на прошлый год составляла около 25,5 млн человек.