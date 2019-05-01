«Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Евросоюзом важно для Азербайджана. Но надо быть уверенным в том, что написано в этом соглашении. Сначала мне нужно ознакомиться с этим документом, и лишь потом я смогу выразить свое мнение о нем». Об этом в интервью порталу Demokrat.az сказал бывший премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде.

«Наша основная задача должна заключатся в том, чтобы в этом соглашении были отражены интересы Азербайджана. И мы сейчас работаем над этим. Если в этом документе будет отображена позиция Азербайджана по Карабаху, то, конечно же, можно будет подписать это соглашение. Если этого не будет, не дай бог, то тогда подписание этого соглашения становится неважным», - сказал экс-премьер.

По его словам, Евросоюз сам должен быть заинтересован в том, чтобы Азербайджан подписал этот документ.

«В принципе, это полезный документ. Но что касается деталей, то время покажет, что в нем написано», - сказал Артур Расизаде.

Отвечая на вопрос, не повредит ли подписание соглашения с Евросоюзом на отношения с Россией, Артур Расизаде сказал, что это невозможно.

«Хорошие отношения с Азербайджаном отвечают интересам России, которая занимает нейтральную позицию в карабахском вопросе. Россия также является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Поэтому я не думаю, что она предпримет какие-либо действия, направленные на срыв подписания соглашения.

С другой стороны, сейчас отношения России с Западом переживают не лучшие времена. Возникновение новой горячей точки в нашем регионе не соответствует интересам России. Если рассмотреть все страны Южного Кавказа, то мы увидим, что Грузия не является союзником России, Армения – недостаточно лояльный союзник России, о чем она прекрасно осведомлена. В этом регионе самым близким государством и народом для нас является Турция, с которой сейчас у России очень хорошие отношения. Сейчас у России осталось не так много союзников. Поэтому Россия не захочет потерять Азербайджан и, я думаю, она не выступит против подписания соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом. Вообще, между азербайджанским и русским народами исторически сложились хорошие отношения», - сказал Артур Расизаде.