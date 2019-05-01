Синоптики предупреждают о дожде и ветре
В субботу ожидается ухудшение погодных условий в Азербайджане, прогнозируются дожди, местами ливневые, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха на полуострове ночью составит 13-16, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 14-16, днем 22-24 градуса.
Атмосферное давление повысится с 750 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневые, возможен град. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура ночью составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов.
На фоне прогнозируемого на Апшероне временами усиливающегося северо-западного ветра температура воздуха понизится, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.