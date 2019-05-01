Армия Хафтара похвасталась успехами в захвате Триполи

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вернула контроль над четырьмя районами ливийской столицы Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА, генерала Мунзера Хартуша.

По его словам, силам ЛНА удалось занять районы на юге города: эс-Сабиа, Сук эс-Сабт, эль-Касарат и эль-Азизия. Он также добавил, что серьезные столкновения произошли в районе моста у аэропорта Триполи.

25 апреля стало известно, что ЛНА захватила стратегически важную позицию. Уточнялось, что армия Хафтара смогла оттеснить силы правительства национального согласия (ПНС) в районе Эль-Азизия, получив тем самым серьезное преимущество: оттуда военные могли совершить серьезный рывок к южным районам Триполи.