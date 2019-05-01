Отдел информации 15:22

По поручению руководства страны, Исполнительная власть города Баку заключила договор с известной британской компанией Mott MacDonald, которая стремительно продолжает разработку концепции по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку. Основной целью является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.

В связи с этим, двое специалистов компании Алекс Симеонидис и Ник Вилсон находятся в Баку, и в созданном под их руководством в Мониторинговом центре по управлению бытовыми отходами в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку в течение двух недель будет изучаться композиция бытовых отходов, собранных на территории за последние две недели. После завершения этого срока, по итогам исследования, будут приняты соответствующие решения по применению новых инновационных методов в сфере сбора и транспортировки бытовых отходов. Так, проводится работа по определению наиболее эффективных методов сортировки бытовых отходов и маршрутов их транспортировки. Этот процесс будет завершен в течение нескольких месяцев, и параллельно с этим предусматривается проведение работ по определению размеров, цвета, логотипов специальных контейнеров для сбора бытовых отходов и, самое главное, информационно-просветительские мероприятия среди населения.