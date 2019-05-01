Британцы приступили к борьбе с бакинским мусором фото
По поручению руководства страны, Исполнительная власть города Баку заключила договор с известной британской компанией Mott MacDonald, которая стремительно продолжает разработку концепции по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку.
Основной целью является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.
В связи с этим, двое специалистов компании Алекс Симеонидис и Ник Вилсон находятся в Баку, и в созданном под их руководством в Мониторинговом центре по управлению бытовыми отходами в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Баку в течение двух недель будет изучаться композиция бытовых отходов, собранных на территории за последние две недели.
После завершения этого срока, по итогам исследования, будут приняты соответствующие решения по применению новых инновационных методов в сфере сбора и транспортировки бытовых отходов.
Так, проводится работа по определению наиболее эффективных методов сортировки бытовых отходов и маршрутов их транспортировки. Этот процесс будет завершен в течение нескольких месяцев, и параллельно с этим предусматривается проведение работ по определению размеров, цвета, логотипов специальных контейнеров для сбора бытовых отходов и, самое главное, информационно-просветительские мероприятия среди населения.
Успешное завершение этого проекта окажет большое положительное влияние на окружающую среду, а также принесет экономическую выгоду Баку и станет отправной точкой для других городов региона.
В рамках концепции вот уже три месяца в Баку проводятся работы, в Сабаильском, Наримановском, Ясамальском, Насиминском, Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском районах установлены современные контейнеры для сбора бытовых отходов, и предусмотрена установка новых контейнеров и в других районах.
Представители известной британской компанией Mott MacDonald Алекс Симеонидис и Ник Вилсон в созданном ИВ Баку Мониторинговом центре рассказали представителям общественности и СМИ о проделанной работе в рамках концепции и о том, что будет сделано в будущем, а также подробно ответили на вопросы журналистов.
Отметим, что завершение реформы по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку предусмотрено к концу 2019 – началу 2020 годов.