Apple выделила приложение азербайджанского разработчика

Выпускник Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности является победителем Netty Award 2013 в номинации "Лучшее мобильное приложение года", в данный момент работает в крупной IT-компании.

"Три года назад я был активным курильщиком. Хотел бросить курить, но мне нужна была правильная мотивация. Вот почему я создал CardioBot, чтобы визуализировать улучшение моего сердечного ритма в этот период жизни. И это сработало. Я бросил курить, и мой пульс улучшился. За это время CardioBot стал полнофункциональным анализатором сердечного ритма. Прямо сейчас CardioBot может анализировать вашу ежедневную частоту сердечных сокращений, отслеживать качество вашего сна, отслеживать ваши тренировки и определять, насколько полезны они были, как долго сжигался жир во время упражнений. В недалеком прошлом я также внедрил анализатор изменчивости сердечного ритма, который позволяет планировать тренировки, анализируя здоровье тела", - сказал Меджид Джабраилов.

Презентация CardioBot 4.0 стала очередным успехом в его карьере. Apple добавил приложение в подборку New Apps We Love, куда компания включает понравившиеся им значимые обновления.

Спустя три года разработки Меджид представил пользователям iOS самое большое обновление всех времен - CardioBot 4.0. В течение этих лет он внимательно слушал отзывы пользователей, чтобы понять их потребности и привычки. CardioBot 4.0 включает в себя совершенно новую систему рекомендаций, разработанную при поддержке кардиологов. Новая система рекомендаций дает советы и подсказки о том, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

CardioBot анализирует сердечный ритм при ходьбе, малоподвижности и при медитации. Система рекомендаций, благодаря Apple Watch, охватывает эти новые типы анализа.

"Я также внес изменения в анализы, которые были раньше: сон и тренировки. Теперь есть новая система подсчета очков для сна и тренировок, которая позволяет понять, насколько хорошо вы тренировались или спали. Это также распространяется на систему рекомендаций, которая дает советы для улучшения физической активности и сна", - сказал он.