Олигарх с зарплатой в 420 манатов

Ситуация вокруг резонансного ДТП, произошедшего 30 апреля на территории Низаминского района Баку, наконец-то прояснилась. С редакцией haqqin.az связалась мать водителя, совершившего ДТП и сообщила, что ее сын не является олигархом, а был обычным сотрудником сайта по продаже автомобилей avto.az, с зарплатой в 420 манатов. А в настоящее время молодой человек и вовсе безработный.

Напомним, что вечером 30 апреля, автомобиль Range Rover с госномерами 90 OG 002, за рулем которого находился житель столицы Махир Асадов, сбил пешехода у ресторана Neolit. От удара пешеход отлетел на проезжую часть дорогу, где его переехал другой автомобиль марки Mercedes. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в Городскую клиническую больницу №3.

Издания, писавшие о данном ДТП, отмечали, что Махир Асадов сбежал с места происшествия. Кроме того, в социальных сетях нашлись фотографии ряда дорогих автомобилей, которые также имели госномер 90 OG 002. Попытки haqqin.az получить дополнительную информацию об инциденте в соответствующих структурах не увенчались успехом, даже следователь, расследующий данное ДТП, отказывался отвечать на звонки. В то же время, неофициальные источники сообщали, что виновник ДТП - олигарх, занимающийся строительным бизнесом.

Однако, обратившаяся в редакцию haqqin.az Зульфия Асадова сообщила, что ее сыну всего 26 лет и он работал на сайте, специализирующимся на продаже автомобилей. По ее словам, тот самый Range Rover был приобретен ее сыном для дальнейшей перепродажи.

«Моему сыну принадлежит автомобильный госномер 90 OG 002. Мой сын не владеет этими автомобилями. Они были выставлены на продажу посредством сайта avto.az и уже проданы. Мы не богатые люди, живем в двухкомнатной квартире. У моего сына есть маленький ребенок и он пытался прокормить семью, занимаясь перепродажей автомобилей», - сказала она.

Мать водителя говорит, что ее сын не сбежал с места ДТП, как пишут некоторые СМИ. Он вместе со своим другом, который был с ним, вызвал скорую помощь и довез пострадавшего до больницы. Она говорит, что ее сын был задержан на 48 часов, и сейчас находится в полиции. Его отец для защиты прав Махира Асадова заключил контракт с адвокатом.

«Мой сын говорит, что вел машину медленно, так как знал, что на этом участке дороги установлен радар. Съемка, сделанная камерой наблюдения, подтверждает правоту моего сына – скорость его машины была около 50 км/ч. Пешеход после столкновения с машиной моего сына споткнулся и упал не третью полосу, где его и переехал другой автомобиль», - говорит женщина.

Зульфия Асадова говорит, что они сделали все для лечения пострадавшего пешехода и оказали помощь его семье, несмотря на то, что они и сами – не богатые люди.