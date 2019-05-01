В Подмосковье погиб 28-летний азербайджанец Фото
Днем 3 мая в Щелковском районе Подмосковья столкнулись «Газель» и МАЗ. Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, в аварии погиб гражданин Азербайджана, еще один человек получил травмы.
«В 13:30 на улице Розы Люксембург, 47 произошло столкновение двух транспортных средств, 1 погибший, 1 ранен. Автомобиль марки «Газель» двигался в сторону улицы Розы Люксембург и выехал с прилегающей территории, в результате боковым ударом врезался в МАЗ», - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что смертельные травмы в ДТП получил водитель «Газели», 28-летний уроженец Азербайджана.