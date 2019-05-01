Expressbank вернул клиентам кэшбек на сумму свыше 400 тысяч манатов

Каждый обладатель пластиковой карты Expressbank, автоматически становясь членом Expressclub, при оплате покупок посредством POS-терминалов внутри страны получает обратно до 30% от потраченной суммы. Эти средства клиенты могут как обналичить, так и использовать повторно при безналичных операциях.

Завоевавший популярность и любовь среди своих пользователей Expressclub, существующий под девизом «Превращайте ваши расходы в доходы», посредством услуги «cashback» с начала своей деятельности помог своим клиентам заработать более 400 000 манатов.

Для членов Expressclub доступно также приложение, посредством которого они могут быть в курсе кампаний, скидок и акций, проводимых в более 1000 точках продаж партнерской сети клуба.

(ссылка для загрузки: https://www.expressbank.az/expressclub-app )

С помощью приложения клиенты также могут получить информацию о накопленной сумме cashback в течение последних 90 дней. Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями Expressclub, достаточно приобрести любую пластиковую карту Expressbank. Заказ карты можно осуществить, обратившись с удостоверением личности как в ближайший филиал банка, так и оформив онлайн заяку на официальном сайте https://www.exb.az/.

Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов в направлении как розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.