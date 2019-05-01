Узбекистан и Таджикистан мировые лидеры по продаже золота

Крупнейшими продавцами золота в первом квартале 2019 года стали центральные банки Узбекистана, Монголии и Таджикистана, пишет информагентство «Фергана».

Узбекистан продал с января по март 2019 года 6,2 тонны этого драгоценного металла, Монголия – 3,4 тонны, Таджикистан – 1 тонну, говорится в новом докладе World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

В прошлом году в Таджикистане был добыт рекордный для республики объем золота – 6,4 тонны. Все производимое в республике золото, по данным министерства промышленности, приобретает Национальный банк Таджикистана.

Узбекистан готов нарастить в 2019 году экспорт золота до 80 тонн – это на 10 тонн больше, чем в предыдущем году.