Глава МИД Грузии о спорах вокруг границы Азербайджана и Грузии новое заявление
Работа грузино-азербайджанской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы будет возобновлена, а передвижение по монастырскому комплексу Давид-Гареджи, расположенному на границе двух стран, будет беспрепятственным, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, - сообщает haqqin.az со ссылкой на телеканал “Рустави-2”.
«Мы договорились с азербайджанской стороной, чтобы в ближайшее время возобновилось заседание совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии, и передвижение по отдельным частям монастырского комплекса будет осуществляться беспрепятственно, с учетом существующей практики», — сказал он.
Глава МИД отметил, что по распоряжению премьер-министра Грузии он уже провел переговоры с азербайджанским коллегой по данному вопросу. Достигнута договоренность о том, что в ближайшие дни завершится укомплектование обновленного состава делимитационной комиссии.
«Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Естественно, из-за деликатности вопроса, мы подходим к теме с особой осторожностью, мы договорились с азербайджанской стороной, что в ближайшее время состоится заседание совместной делимитационной комиссии. Необходимо было обновить состав комиссии, и в ближайшее время комиссия возобновит деятельность с целью достижения соглашения о демаркации и делимитации границы», — заявил Залкалиани.
Ранее, комментируя этот вопрос, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан выступает за быструю делимитацию государственной границы с Грузией.
«Мы надеемся, что этот процесс завершится в самое ближайшее время. Со своей стороны Азербайджан готов к этому. Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается на основе международного опыта, а также в двустороннем формате в рамках взаимной координации. Проводятся заседания государственной комиссии. До сегодняшнего дня было проведено 11 подобных заседаний. В целом, 314 из 480 километров госграницы были согласованы в рамках государственной комиссии. 166 километров границы же изучаются на уровне экспертов», — заявила Л.Абдуллаева.