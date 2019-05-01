Работа грузино-азербайджанской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации госграницы будет возобновлена, а передвижение по монастырскому комплексу Давид-Гареджи, расположенному на границе двух стран, будет беспрепятственным, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, - сообщает haqqin.az со ссылкой на телеканал “Рустави-2”.

«Мы договорились с азербайджанской стороной, чтобы в ближайшее время возобновилось заседание совместной грузино-азербайджанской делимитационной комиссии, и передвижение по отдельным частям монастырского комплекса будет осуществляться беспрепятственно, с учетом существующей практики», — сказал он.

Глава МИД отметил, что по распоряжению премьер-министра Грузии он уже провел переговоры с азербайджанским коллегой по данному вопросу. Достигнута договоренность о том, что в ближайшие дни завершится укомплектование обновленного состава делимитационной комиссии.