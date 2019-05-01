Россия готова продать Турции истребители пятого поколения
Российская государственная корпорация «Ростех» готова продать Турции российские истребители Су-57. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы госкорпорации Сергея Чемезова.
По его словам, документы уже согласованы.
Сергей Чемезов также заявил, что Россия будет приветствовать желание Турции присоединиться к проекту по разработке российской зенитно-ракетной системы С-500.
«Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим», - отметил Чемезов.