Лепсу запретили въезд в Литву

Санкции против артиста ввел министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

Литва внесла российского певца Григория Лепса в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в республику, передает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"То, что инкриминируется ему в США, стало достаточной причиной внесения и в наши списки", - заявил вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

В марте, накануне визита Лепса, литовские политики призвали создать правовой механизм, запрещающий въезд в страну людям, связанным с "преступными группировками".

Тогда же местные консерваторы предложили включить российского певца в список нежелательных лиц. В частности, депутат Ажубалис аргументировал инициативу тем, что международные СМИ называют Лепса "одним из любимых исполнителей русской мафии". Литовские политики сослались на американскую прессу, по информации которой, в 2013 году Лепсу запретили въезд в США из-за якобы его причастности к преступной группировке.

В 2016 году артисту по той же причине отказали в визе Великобритании, а в мае 2018-го не пустили на гастроли в Израиль.