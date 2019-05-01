Azercell солидарен с участниками «Бакинского марафона – 2019»

«Бакинский марафон – 2019», который состоится 5-го мая с целью повысить интерес к спорту в нашей стране, способствовать здоровому образу жизни в обществе и сплотить тысячи людей вокруг этой идеи, будет охватывать расстояние в 21 км от Площади Государственного флага до Олимпийского стадиона.

Это по счету четвертый марафон, организованный Фондом Гейдара Алиева под лозунгом «Победи ветер». Этот широкомасштабный проект, в котором участвуют не только наши граждане, но и иностранные участники, ежегодно завоевывает интерес тысячи людей.

Спонсор и организатор инновационных инициатив и социальных проектов ООО Azercell Telekom является эксклюзивным партнером «Бакинского марафона – 2019». Управление Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Министерство образования, общественная организация «Региональное развитие», а также АФФА и SOCAR оказывают организационную поддержку проведению марафона. Проект реализуется компанией Sport Marketing Group'' (SMG).

В соответствии с требованиями цифровой эры, в марафоне этого года применена инновация. Так, участники марафона снабжены таймкиперами. Благодаря этому специальному чипу станет возможным отследить движение участников, точно определить первых, кто пройдет финишную черту и таким образом обеспечить прозрачность в соревновании.

Стоит отметить, что, учитывая актуальность тенденции здорового образа жизни и в целом повышения качества жизни в современном мировом сообществе, компания Azercell уделяет особое внимание пропаганде этой идеи в нашей стране и призывает всех поддерживать эту философию.