Эрдоган: Атаки на религиозные объекты не джихад, а терроризм

Убийство невинных людей, организация взрывов в религиозных объектах – это не джихад, а зверство и преступление, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии самой большой мечети страны в Стамбуле, передает «Анадолу».

По словам турецкого лидера, нет никакой разницы между организаторами атак на мечети и церкви. И те и другие обладают извращенным мировоззрением, уверен турецкий лидер.

Эрдоган призвал человечество дать отпор «первобытному и дикому мышлению, которое приводит к кровопролитию в религиозных храмах».

Президент подчеркнул, что власти Турции полны решимости очистить страну и регионы от преступных организаций, придерживающихся извращенной идеологии.

«Анкара продолжит борьбу с ИГИЛ, «Аль-Каидой», террористами Фетхуллаха Гюлена и ПKK. Мы также готовы противостоять террору неонацистов, организующих атаки на мечети и мусульман», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что человечество переживает критический период своей истории, когда особо важно акцентировать внимание на учениях ислама, призывах к миру. «Проявив должную реакцию и мужественно отстаивая истину, мы сможем разрушить планы террористов», - сказал президент.