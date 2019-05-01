Вилаят Эйвазов о незаконной торговле человеческими органами

Информация о незаконной трансплантации человеческих органов не находит подтверждения. С 2005-года сообщалось о трех случаях незаконной трансплантации человеческих органов в Азербайджане. Как сообщает Trend, об этом в ходе презентации ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на пленарном заседании Милли Меджлиса сообщил заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.

По словам Эйвазова, были случаи распространения подобной информации, однако ни один из приведенных фактов не подтвердился. По словам Национального координатора, в настоящее время в Азербайджане таких случаев не зафиксировано.

Эйвазов также отметил, что в деле борьбы с эксплуатацией детского труда объединены усилия 14 государственных структур, в этом направление принимаются серьезные меры.