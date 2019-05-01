Абульфас Гараев на встрече министров Всемирного форума

Мероприятие, организованное в формате круглого стола, было посвящено теме «Мобилизация межкультурного диалога для точной трансформативной деятельности». В ходе совещания были заслушаны выступления по таким важным вопросам как происходящие в мире столкновения, ликвидация насилия, установление сотрудничества, развитие туризма и др.

На мероприятии, организованном под председательством министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева, говорилось об историческом значении V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Подчеркнув, что в форуме приняли участие высокопоставленные официальные лица из более 100 стран и свыше 30 международных организаций, Гараев отметил, что Бакинский форум рассматривает межкультурный диалог как процесс.

Министр заметил, что Всемирный форум по межкультурному диалогу был отмечен в ежегодном отчете ООН в качестве ключевой платформы. Со временем тематика форума кардинально изменилась и на сегодняшний день охватывает вопросы, которые беспокоят весь мир.

Подчеркнув необходимость межкультурного диалога, министр заявил, что цель форума – построение мира, основанного на приверженности мирному процессу. Выразив признательность всем организациям, оказавшим поддержку форуму, Гараев пригласил всех принять участие в обсуждениях.