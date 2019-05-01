Следуя принципам прозрачности процесса выбора квартир, MİDA сегодня обнародовала статистические данные, из которых отчетливо видно, кто и когда купил квартиру в жилом комплексе.

Как сообщал ранее haqqin.az, Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс выбора 154 квартир в зданиях № №6-7 и 8-9 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 29 апреля по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».

Согласно этим данным, 35 процентов всех квартир приобрели молодые семьи, где возраст супружеских пар не превышает 35 лет. При этом только 13 квартир были приобретены за счет собственных средств, а остальные 141 за счет привлеченного ипотечного кредита.

Примечательно, что 30% (46 квартир) были приобретены действующими военнослужащими и военными запаса, 16% (25 квартир) – лицами, проработавшими на госслужбе минимум три года, 14% (21 квартира) – лицами, служащими минимум три года в органах внутренних дел, и т.д. С более подробными статистическими данными можно ознакомиться по ссылке https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_6/.

MİDA также распространила подробные статистические данные касательно времени выбора данных квартир. С этими данными можно ознакомиться по ссылке https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_7/.