По словам руководителя управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, эта мечеть является гордостью не только Стамбула: "Мечеть Чамлыджа является гордостью всей нашей страны и всего исламского мира".

Самая большая в Турции мечеть официально открылась сегодня в районе Чамлыджа в Стамбуле. В торжественной церемонии открытия принимал участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Мечеть Чамлыджа располагается в азиатской части города на одноименных холмах. Это одно из самых высоких мест в городе (268 м над уровнем моря). Строительство ее началось в 2013 году, рассчитана мечеть на 63 тысячи молящихся.

В этом крупнейшем за всю историю Турции комплексе предусмотрено пять внутренних дворов для молящихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и автопарковка. Все эти объекты расположились на территории площадью 125 тыс. кв. м, площадь самой мечети - 15 тыс. кв м.

По периметру здания возведено 70 куполов и девять внутренних помещений для верующих. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов. В Турции уже есть четыре мечети с шестью минаретами. Одна из них - "Голубая мечеть" в Стамбуле. Но по своим размерам все они значительно уступают комплексу в Чамлыдже, высота четырех минаретов достигает 107,1 м, двух других - 90 м.

Это напоминание о 1071 годе, когда турки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана нанесли при городе Манцикерте поражение византийцам и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Манцикерте - решающее сражение византийцев с сельджуками, победа турок ускорила установление их господства в Малой Азии.