Как Пахан может стать Нельсоном Манделой? наша передовица, статья первая
Экс-министр здравоохранения, один из соратников в прошлом основателя Третьей республики Гейдара Алиева, «политзэк номер один» Али Инсанов выступил с обширным, первым после освобождения из долгого заключения, интервью. Инсанов появился в объективе «Голоса Америки». Первые смотрины…
Искренне признаться, создалось впечатление, что перед телекамерой выступает не Инсанов, а Людмила Алексеева. Или Лев Понамарев, если не Вацлав Гавел. Инсанов пространно и велеричиво рассуждал о правах человека, социальной справедливости, политическом равенстве и прочих универсальных европейских ценностях. Повествовательная речь фтизиатра, последовательно становившегося то уличным трайбактивистом, то министром, то зэком, а теперь вот «спасителем нации», изобиловала цитатами из Черчилля, Трумэна и Тэтчер. Пред нами словно предстал идейный вдохновитель, ученик Солженицына и рассадник «чаадаевщины» и социокультурного феномена евроатлантизма. Западник до мозга костей. Мученик, распятый в борьбе за народное дело… Вот такой у нас с вами Чернышевский, жертва гражданской казни!
Наконец впервые Али Инсанов заявляет о своих политических амбициях. Вскоре один из основоположников трайбноменклатуры создаст политическую организацию, начав самоотверженную борьбу за власть. Да, судя по словам Инсанова, в своей борьбе он будет придерживаться идеологии «гандизма». И пойдет на власть и своих бывших единоверцев в одеянии из белой ткани для покойников – в саване. Вот так эпатажно и пафосно, но хриплым и севшим голосом изъяснялся понурый человек, некогда символизирующий в Азербайджане системную коррупцию.
Драматический век нашей политической истории изобиловал метаморфозами и мифическими перевоплощениями. Однако метаморфоза Инсанова – одного из наиболее реакционных ястребов периода середины и конца 90-х – событие неестественное в нашей жизни. Конечно, любой человек, в том числе и политик, может ошибаться, заблудиться, оступиться - ведь каждый из нас имеет право на ошибку, но можно ли простить человека, совершившего злодеяния против народа, политические преступления?! Тем более в устах Инсанова я так и не услышал покаяния и даже сожаление о содеянном. И самое обидное, что свое наказание экс-министр здравоохранения понес не за содеянное. А жаль! Инсанов – государственный преступник, ибо совершил тягчайшие политические преступления против целого народа. Кто в прошлом Инсанов? Может, стоит напомнить о преступлениях этого изверга ему самому, да и всему азербайджанскому народу?
Али Инсанов – нацистский, а если быть точнее, трайбовый преступник, главный автор и теоретик трайбовой (клановой) сегрегации азербайджанцев, фанатично проповедовал и искренне претворял в жизнь вымышленную идею исключительного превосходства азербайджанцев из одного известного региона. Возглавив министерство здравоохранения в 1993 году, А.Инсанов на посту министра составлял списки сотрудников своего ведомства с обязательным указанием места рождения. Такое практиковалось лишь в нацистских государствах, подобное вершили лишь нацистские преступники. Да и совесткие преступники в борьбе с евреями. Буквально за пять лет своей кипучей деятельности А.Инсанов провел самую скандально массовую чистку опытных, образованных и передовых азербайджанских врачей, которые не по своей вине принадлежали к другому региону. Все суды были переполнены жалобами незаконно уволенных медиков. И весь этот свирепый нацистский отбор происходил на глазах общественности. Начиная с медсестры и заканчивая руководящими должностными лицами в иерархии епархии Инсанова все проходили отбор по принципу "правильной графы о месте рождения".
Инсанов стоял у истоков создания в стране клановой сегрегации. У меня все еще на слуху кощунственный призыв из уст самого экс-министра, часто звучавший на заседаниях этой масонской ложи. Последнее собрание А.Инсанов провел за считаные месяцы до своего ареста в клубе имени Ашыга Алескера. «Мы – большинство. И мы заставим их с нами считаться. Никто не сможет принимать решения без нашего согласия», - вещал этот бесноватый фюрер. Кстати, как позже вспоминал один из моих друзей, депутат Милли Меджлиса, легендарный капитан команды КВН «Парни из Баку» Анар Мамедханов в кулуарах парламента, за глаза Инсанова так и называли – фюрер! Вождь племени, тянувший всех нас в период политического неолита.
Довольно часто в своих пламенных речах с трибуны парламента А.Инсанов призывал расправляться с политическими противниками фашистскими методами. Он призывал расстреливать и казнить оппозиционных политиков, закрывать газеты и телеканалы, жестоко разгонять митинги и демонстрации. Слава Аллаху, Господу миров, YouTube сохранил унизительные, если не сказать варварские сцены обращения Инсанова с журналистами.
Вот один из печально известных эпизодов. Корреспондент ANS TV Афет Тельмангызы подходит с микрофоном к министру и пытается задать безобидный вопрос. Самодовольный министр, облеченный неограниченной властью, с садистским выражением лица ограничивается краткой оскорбительной фразой: «Пошла вон отсюда!» Привычное хамское обращение для министра. Вот так же нагло и безобразно он вел себя и в клетке на первом судебном процессе. Выслушав показания начальника Бакздрава Лалы Багировой, Инсанов брякнул в присущей ему скотской манере: «Лала, ты находишься не в моем кабинете. Не кривляйся!»
Без преувеличения признаем, что в 90-е годы Инсанов вызывал чувство общенационального омерзения и отвращения. Министр здравоохранения – один из основоположников системной коррупции и круговой поруки. Почему же в большей мере в народной памяти осталась лишь «коррупция Инсанова»? Тотальный грабеж и система черной поруки, внедренные в Минздраве, коснулись каждого азербайджанца. Ведь в 90-е годы не все могли позволить себе альтернативное лечение за рубежом либо в специализированных коммерческих медучреждениях. В основном шли в государственные больницы и поликлиники. Где нужно было платить. Униженные и оскорбленные азербайджанцы продавали последнее и шли в кабинеты врачей. Приходилось платить за все – медикаменты, услуги специалистов, за койку, операции, лечение… Во главе всех госмедучреждений стояли присягнувшие и лично преданные Инсанову главврачи, которые вели учёт оборота черного нала и каждой «черной копейки». Коррумпированность Инсанова была притчей во языцех, народ слагал легенды о золотых копях и богатствах самого бандитского министра. Рассказывали об акулах во дворе летней резиденции Инсанова, намекая на параллели с диким доминиканским диктатором Трухильо, который скармливал акулам оппозиционеров и прочих несогласных. Министр здравоохранения аккуратно выводил свои капиталы за пределы страны, скупая клиники в Израиле и Германии.
Инсанов вел себя не как член правительства или политический деятель, а больше как пахан преступной группировки, глава Коза Ностры. Министр, представьте себе, появлялся на пленарных заседаниях Всемирной Организации Здравоохранения с членами своей семьи, в то время как члены официальной делегации и руководящие сотрудники Минздрава вынуждены были стоять в коридорах по стойке смирно.
Царящая в Минздраве вакханалия перманентно вызывала озабоченность государственных органов. И в 1998 году распоряжением президента Гейдара Алиева была создана Госкомиссия по проверке распределения гуманитарной помощи и медикаментов, поступавших в Азербайджан из международных организаций и западных стран. Так уж распорядилась судьба, что в ранге молодого советника министра труда и соцзащиты и мне довелось войти в состав этой комиссии. Результаты проверки, проведенной Госкомиссией, оказались более чем шокирующими. Инсанов и его приближенные тупо распродали через аптеки медикаменты, предназначенные для беженцев. Масштабы хищений и воровства Инсанова поражали воображение – министр распродал лекарства из гумпомощи на сумму более 50 миллионов долларов. И это в 90-е годы! Чтобы представить масштаб уведенного Инсановым преступного капитала, достаточно вспомнить годовой бюджет Азербайджана в этот период – не более полумиллиарда долларов.
Инсанов создал государство в государстве, его мафия, подобно щупальцам спрута, опутала правящую партию "Ени Азербайджан", парламент, правительство… Но среди правящего истеблишмента находились отчаянные правдорубы, бросившие перчатку лидеру азербайджанской Коза Ностры. Таким был завотделом социальной политики Кабмина, один из порядочных чиновников той эпохи Чингиз Рагимов. Инсанов с легкостью убрал Ч.Рагимов со своего пути, как нейтрализовал и другого своего критика – министра труда и соцзащиты Али Нагиева. На Рагимова, а потом Нагиева обрушилась мощная пропагандистская волна, управляемая коррумпированными журналистами. Перед мощью мафиози Инсанова отступил даже генпрокурор Эльдар Гасанов, спихнув все преступления Инсанова на обычных стрелочников. Политическую ответственность за преступления Инсанова пришлось взять на себя вице-премьеру Иззету Рустамову, который курировал социальную сферу. Все кто участвовал в борьбе против инсановской коррупции были устранены, изгнаны и лишены постов в аппарате.
Инсанов готовился к захвату власти. И не скрывал своих политических амбиций на тайной вечере. Каждое воскресенье Инсанов в окружении своих верных сатрапов – руководящих персон из администрации президента, правоохранительных органов, депутатов парламента проводил бурные заседания, рассказывая о своих ближайших планах по захвату власти. Ценой огромных усилий властям в 2005 году удалось остановить и разоружить мафию Инсанова. Очень жаль, что этому неистовому лицедею так и не удалось ответить за свои преступления. Махмудовское МНБ фактически провалило и политизировало следствие по делу банды Инсанова, даже не вспомнив об истинных масштабных преступлениий расхитителя гуманитарной помощи. Министра отправили в лагерь на долгие годы заключения. И вот спустя 14 лет без зазрения совести, признания собственных преступлений в объективе камеры «Голоса Америки» вновь объявился Али Инсанов. Сегодня он сам хочет стать этим самым «голосом Америки». Не смешно ли? Да это богохульство!
Другой ли это Инсанов?! Можете ли вы поверить в перевоплощение сицилийского мафиози, выступающего в роли обличителя всеобщего зла или поборника прав человека? Как Пахан может стать Нельсоном Манделой? Я спрашиваю вас всех, нас всех – как?!
(продолжение следует)