Эйнулла Фатуллаев 19:05

Экс-министр здравоохранения, один из соратников в прошлом основателя Третьей республики Гейдара Алиева, «политзэк номер один» Али Инсанов выступил с обширным, первым после освобождения из долгого заключения, интервью. Инсанов появился в объективе «Голоса Америки». Первые смотрины… Искренне признаться, создалось впечатление, что перед телекамерой выступает не Инсанов, а Людмила Алексеева. Или Лев Понамарев, если не Вацлав Гавел. Инсанов пространно и велеричиво рассуждал о правах человека, социальной справедливости, политическом равенстве и прочих универсальных европейских ценностях. Повествовательная речь фтизиатра, последовательно становившегося то уличным трайбактивистом, то министром, то зэком, а теперь вот «спасителем нации», изобиловала цитатами из Черчилля, Трумэна и Тэтчер. Пред нами словно предстал идейный вдохновитель, ученик Солженицына и рассадник «чаадаевщины» и социокультурного феномена евроатлантизма. Западник до мозга костей. Мученик, распятый в борьбе за народное дело… Вот такой у нас с вами Чернышевский, жертва гражданской казни!

Наконец впервые Али Инсанов заявляет о своих политических амбициях. Вскоре один из основоположников трайбноменклатуры создаст политическую организацию, начав самоотверженную борьбу за власть. Да, судя по словам Инсанова, в своей борьбе он будет придерживаться идеологии «гандизма». И пойдет на власть и своих бывших единоверцев в одеянии из белой ткани для покойников – в саване. Вот так эпатажно и пафосно, но хриплым и севшим голосом изъяснялся понурый человек, некогда символизирующий в Азербайджане системную коррупцию. Драматический век нашей политической истории изобиловал метаморфозами и мифическими перевоплощениями. Однако метаморфоза Инсанова – одного из наиболее реакционных ястребов периода середины и конца 90-х – событие неестественное в нашей жизни. Конечно, любой человек, в том числе и политик, может ошибаться, заблудиться, оступиться - ведь каждый из нас имеет право на ошибку, но можно ли простить человека, совершившего злодеяния против народа, политические преступления?! Тем более в устах Инсанова я так и не услышал покаяния и даже сожаление о содеянном. И самое обидное, что свое наказание экс-министр здравоохранения понес не за содеянное. А жаль! Инсанов – государственный преступник, ибо совершил тягчайшие политические преступления против целого народа. Кто в прошлом Инсанов? Может, стоит напомнить о преступлениях этого изверга ему самому, да и всему азербайджанскому народу? Али Инсанов – нацистский, а если быть точнее, трайбовый преступник, главный автор и теоретик трайбовой (клановой) сегрегации азербайджанцев, фанатично проповедовал и искренне претворял в жизнь вымышленную идею исключительного превосходства азербайджанцев из одного известного региона. Возглавив министерство здравоохранения в 1993 году, А.Инсанов на посту министра составлял списки сотрудников своего ведомства с обязательным указанием места рождения. Такое практиковалось лишь в нацистских государствах, подобное вершили лишь нацистские преступники. Да и совесткие преступники в борьбе с евреями. Буквально за пять лет своей кипучей деятельности А.Инсанов провел самую скандально массовую чистку опытных, образованных и передовых азербайджанских врачей, которые не по своей вине принадлежали к другому региону. Все суды были переполнены жалобами незаконно уволенных медиков. И весь этот свирепый нацистский отбор происходил на глазах общественности. Начиная с медсестры и заканчивая руководящими должностными лицами в иерархии епархии Инсанова все проходили отбор по принципу "правильной графы о месте рождения".

Инсанов стоял у истоков создания в стране клановой сегрегации. У меня все еще на слуху кощунственный призыв из уст самого экс-министра, часто звучавший на заседаниях этой масонской ложи. Последнее собрание А.Инсанов провел за считаные месяцы до своего ареста в клубе имени Ашыга Алескера. «Мы – большинство. И мы заставим их с нами считаться. Никто не сможет принимать решения без нашего согласия», - вещал этот бесноватый фюрер. Кстати, как позже вспоминал один из моих друзей, депутат Милли Меджлиса, легендарный капитан команды КВН «Парни из Баку» Анар Мамедханов в кулуарах парламента, за глаза Инсанова так и называли – фюрер! Вождь племени, тянувший всех нас в период политического неолита. Довольно часто в своих пламенных речах с трибуны парламента А.Инсанов призывал расправляться с политическими противниками фашистскими методами. Он призывал расстреливать и казнить оппозиционных политиков, закрывать газеты и телеканалы, жестоко разгонять митинги и демонстрации. Слава Аллаху, Господу миров, YouTube сохранил унизительные, если не сказать варварские сцены обращения Инсанова с журналистами. Вот один из печально известных эпизодов. Корреспондент ANS TV Афет Тельмангызы подходит с микрофоном к министру и пытается задать безобидный вопрос. Самодовольный министр, облеченный неограниченной властью, с садистским выражением лица ограничивается краткой оскорбительной фразой: «Пошла вон отсюда!» Привычное хамское обращение для министра. Вот так же нагло и безобразно он вел себя и в клетке на первом судебном процессе. Выслушав показания начальника Бакздрава Лалы Багировой, Инсанов брякнул в присущей ему скотской манере: «Лала, ты находишься не в моем кабинете. Не кривляйся!» Без преувеличения признаем, что в 90-е годы Инсанов вызывал чувство общенационального омерзения и отвращения. Министр здравоохранения – один из основоположников системной коррупции и круговой поруки. Почему же в большей мере в народной памяти осталась лишь «коррупция Инсанова»? Тотальный грабеж и система черной поруки, внедренные в Минздраве, коснулись каждого азербайджанца. Ведь в 90-е годы не все могли позволить себе альтернативное лечение за рубежом либо в специализированных коммерческих медучреждениях. В основном шли в государственные больницы и поликлиники. Где нужно было платить. Униженные и оскорбленные азербайджанцы продавали последнее и шли в кабинеты врачей. Приходилось платить за все – медикаменты, услуги специалистов, за койку, операции, лечение… Во главе всех госмедучреждений стояли присягнувшие и лично преданные Инсанову главврачи, которые вели учёт оборота черного нала и каждой «черной копейки». Коррумпированность Инсанова была притчей во языцех, народ слагал легенды о золотых копях и богатствах самого бандитского министра. Рассказывали об акулах во дворе летней резиденции Инсанова, намекая на параллели с диким доминиканским диктатором Трухильо, который скармливал акулам оппозиционеров и прочих несогласных. Министр здравоохранения аккуратно выводил свои капиталы за пределы страны, скупая клиники в Израиле и Германии.